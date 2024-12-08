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Посольство США закликало своїх громадян в Україні бути обережними через зростання загрози обстрілу

У відомстві закликали швидко виконувати інструкції та шукати укриття під час повітряної тривоги.

Посольство США закликало своїх громадян в Україні бути обережними через зростання загрози обстрілу
Фото: visaglobal.com.ua

Сьогодні, 8 грудня, посольство США у Києві попередило своїх громадян про збільшення загрози ракетного та дронового обстрілу.

Про це йдеться на сайті відомства. 

"У зв’язку зі збільшенням загроз з боку російських ракет і безпілотників, спрямованих на критичну цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність", – йдеться у повідомленні. 

Також закликали усіх громадян США стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак, зокрема, у додатку на своєму мобільному телефоні. 

"Громадяни США повинні дотримуватися всіх урядових комендантських годин і швидко виконувати інструкції та шукати укриття під час повітряної тривоги", – зазначили у посольстві. 

Там порадили визначити місця розташування укриттів, завантажити на свій мобільний телефон надійну програму повітряного сповіщення, наприклад  Air Alert  або  Alarm Map, пройти в укриття після оголошення повітряної тривоги та дотримуватися вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

  • Минулого разу схоже попередження посольство публікувало у листопаді. Тоді воно зачинилося. 
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