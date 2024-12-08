“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за неділю, 8 грудня: втрати України і Росії, наслідки удару по Запоріжжю, заява Трампа

Бойові дії на Донеччині, 146 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1019-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 8 грудня: втрати України і Росії, наслідки удару по Запоріжжю, заява Трампа
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 сьогодні з початку доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.

Росія застосовує на Покровському та Курахівському напрямках усі наявні ресурси.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 грудня – в новині.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті загинули 43 тисячі українських військових. З вересня цього року РФ втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 до одного українського воїна, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою", — зазначає президент Зеленський.

Також глава держави додав, що 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

Докладніше – в новині.

У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару 6 грудня.

Процес упізнання сімох громадян, вбитих окупантами, поліцейські провели за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей, повідомили у Нацполіції.

6 грудня окупанти вдарили ФАБ-250 з УМПК по житловому району обласного центру. Внаслідок удару загинуло 10 людей, серед них — 2 дітей, 7 загиблих згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху.

За візуальними ознаками ідентифікувати їх було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію. За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян.

Завтра, 9 грудня, світло вимикатимуть із 08:00 до 19:00 для однієї черги побутових споживачів, повідомили в Укренерго.

Для промисловості та бізнесу обмеження триватимуть із 07:00 до 20:00.

Завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада.

Обраний президент США Дональд Трамп допускає, що після його повернення до влади обсяги допомоги Україні скоротяться.

Про це він заявив у інтерв'ю для NBC News. За його словами, він активно намагається покласти край війні, "якщо зможе". Також додав, що Україна може очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він (Трамп-ред.) повернеться.

Також політик зазначив, що не зобов’язався зберегти США в НАТО, європейському військовому альянсі, який був оплотом проти Росії з часів Другої світової війни.

За його словами, усе залежатиме від того, чи "заплатять вони за рахунками".

Видання зазначає, що після інтерв'ю Трамп вилетів до Парижа на церемонію з нагоди відкриття відреставрованого після пожежі собору Паризької Богоматері. У Франції він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським, який повідомив, що на зустрічі говорили про досягнення "справедливого миру" у війні РФ проти України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies