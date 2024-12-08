Головне за неділю, 8 грудня: втрати України і Росії, наслідки удару по Запоріжжю, заява Трампа

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 сьогодні з початку доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.

Росія застосовує на Покровському та Курахівському напрямках усі наявні ресурси.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 грудня – в новині.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті загинули 43 тисячі українських військових. З вересня цього року РФ втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 до одного українського воїна, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою", — зазначає президент Зеленський.

Також глава держави додав, що 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

Докладніше – в новині.

У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару 6 грудня.

Процес упізнання сімох громадян, вбитих окупантами, поліцейські провели за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей, повідомили у Нацполіції.

6 грудня окупанти вдарили ФАБ-250 з УМПК по житловому району обласного центру. Внаслідок удару загинуло 10 людей, серед них — 2 дітей, 7 загиблих згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху.

За візуальними ознаками ідентифікувати їх було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію. За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян.

Завтра, 9 грудня, світло вимикатимуть із 08:00 до 19:00 для однієї черги побутових споживачів, повідомили в Укренерго.

Для промисловості та бізнесу обмеження триватимуть із 07:00 до 20:00.

Завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада.

Обраний президент США Дональд Трамп допускає, що після його повернення до влади обсяги допомоги Україні скоротяться.

Про це він заявив у інтерв'ю для NBC News. За його словами, він активно намагається покласти край війні, "якщо зможе". Також додав, що Україна може очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він (Трамп-ред.) повернеться.

Також політик зазначив, що не зобов’язався зберегти США в НАТО, європейському військовому альянсі, який був оплотом проти Росії з часів Другої світової війни.

За його словами, усе залежатиме від того, чи "заплатять вони за рахунками".

Видання зазначає, що після інтерв'ю Трамп вилетів до Парижа на церемонію з нагоди відкриття відреставрованого після пожежі собору Паризької Богоматері. У Франції він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським, який повідомив, що на зустрічі говорили про досягнення "справедливого миру" у війні РФ проти України.

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