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Трамп допускає зменшення обсягів допомоги Україні після повернення до влади

Також обраний президент не зобов'язується зберегти США в НАТО. 

Трамп допускає зменшення обсягів допомоги Україні після повернення до влади
Дональд Трамп під час прес конференції в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 26 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп допускає, що після його повернення до влади обсяги допомоги Україні скоротяться.

Про це він заявив у інтерв'ю для NBC News.

За його словами, він активно намагається покласти край війні, "якщо зможе", додавши, що Україна може очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він (Трамп-ред.) повернеться. 

Також політик додав, що зобов’язався зберегти США в НАТО, європейському військовому альянсі, який був оплотом проти Росії з часів Другої світової війни. 

За його словами, усе залежатиме від того, чи "заплатять вони за рахунками". 

Видання зазначає, що після інтерв'ю Трамп вилетів до Парижа на церемонію з нагоди відкриття відреставрованого після пожежі собору Паризької Богоматері. У Франції він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським, який повідомив, що на зустрічі говорили про досягнення "справедливого миру" у війні РФ проти України.

За словами офіційного представника Трампа, Зеленський приєднався приблизно до останніх 10 хвилин зустрічі, проте раніше писали про те, що зустріч Макрона, Трампа і Зеленського тривала 35 хвилин

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