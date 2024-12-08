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Трамп заявив, що у перший свій день на посаді планує помилувати нападників на Капітолій

Він заявив, що деякі члени комітету Палати представників, які розслідували напад 6 січня, повинні сісти у в’язницю.

Трамп заявив, що у перший свій день на посаді планує помилувати нападників на Капітолій
Фото: nbcnews.com

Обраний президент США Дональд Трамп імовірно у свій перший день на посаді помилує своїх прихильників, які увірвалися до Капітолію 6 січня 2021 року. Він заявив, що ув’язнені "живуть у пеклі". 

Про це Трамп розповів у інтерв'ю на NBC News.

За його словами, деякі члени комітету Палати представників, які розслідували напад 6 січня, повинні сісти у в’язницю.

Новообраний президент США сказав, що забезпечить юридичну допомогу учасникам заворушень 6 січня, які, за його словами, пройшли через "дуже огидну систему". 

"Я діятиму дуже швидко. У перший день. Вони були там роками, і вони перебували в брудному, огидному місці, яке навіть не можна було дозволити відкрити", – прокоментував він.

Трамп сказав, що "можуть бути деякі винятки" з його помилувань, "якщо хтось був радикальним, божевільним".

Також він не виключив помилування осіб, які визнали себе винними, зокрема тих, хто зізнався у нападі на поліцейських.Відповідаючи на запитання про понад 900 інших осіб, які визнали свою провину у зв'язку з нападом, але не були звинувачені в нападі на офіцерів, Трамп припустив, що на них несправедливо чинили тиск, щоб вони визнали свою провину. 

  • Того дня прихильники тодішнього президента Дональда Трампа штурмували резиденцію Конгресу США у Вашингтоні, де мала бути засвідчена перемога Джо Байдена на виборах.
  • Щонайменше 1572 обвинуваченим висунули звинувачення, а понад 1251 засудили або визнали провину в нападі. З них щонайменше 645 обвинувачених були засуджені до тюремного ув'язнення на терміни від кількох днів до 22 років. 
  • Зараз під вартою перебуває близько 250 осіб, більшість із них відбувають покарання після засудження. Декілька з них утримуються під вартою за рішенням федерального судді.
  • Злочини, які були висунуті звинувачення, варіюються від незаконої акції до підбурювальної змови.
  • Наприкінці серпня цього року першого бунтівника, який увірвався до Капітолію США в січні 2021 року, засудили до 53 місяців тюремного ув'язнення, а лідер мітингарів під час штурму Капітолію проведе сім років за ґратами.
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