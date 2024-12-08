Трамп заявив, що у перший свій день на посаді планує помилувати нападників на Капітолій

Він заявив, що деякі члени комітету Палати представників, які розслідували напад 6 січня, повинні сісти у в’язницю.

Обраний президент США Дональд Трамп імовірно у свій перший день на посаді помилує своїх прихильників, які увірвалися до Капітолію 6 січня 2021 року. Він заявив, що ув’язнені "живуть у пеклі".

Про це Трамп розповів у інтерв'ю на NBC News.

За його словами, деякі члени комітету Палати представників, які розслідували напад 6 січня, повинні сісти у в’язницю.

Новообраний президент США сказав, що забезпечить юридичну допомогу учасникам заворушень 6 січня, які, за його словами, пройшли через "дуже огидну систему".

"Я діятиму дуже швидко. У перший день. Вони були там роками, і вони перебували в брудному, огидному місці, яке навіть не можна було дозволити відкрити", – прокоментував він.

Трамп сказав, що "можуть бути деякі винятки" з його помилувань, "якщо хтось був радикальним, божевільним".

Також він не виключив помилування осіб, які визнали себе винними, зокрема тих, хто зізнався у нападі на поліцейських.Відповідаючи на запитання про понад 900 інших осіб, які визнали свою провину у зв'язку з нападом, але не були звинувачені в нападі на офіцерів, Трамп припустив, що на них несправедливо чинили тиск, щоб вони визнали свою провину.