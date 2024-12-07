Трамп про події у Сирії та участь там Росії: це не наша боротьба

Обраний президент США вважає, що РФ ніколи не отримувала особливої вигоди від Сирії.

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що Штатам не варто втручатися у події в Сирії.

Про це йдеться у дописі Трампа у соцмережі Х.

«Опозиціонери в Сирії, зробивши безпрецедентний крок, повністю захопили численні міста під час високоскоординованого наступу і зараз перебувають на околицях Дамаска, мабуть, готуючись до дуже великого руху щодо усунення Асада. Росія, оскільки вона так зав'язана на Україні і втративши там понад 600 000 солдатів, схоже, нездатна зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, що її захищала роками», - зазначив Трамп.

Політик вважає, що експрезидент США Барак Обама відмовився виконати своє зобов'язання щодо захисту країни, а коли втрутилася РФ, то «почалося справжнє пекло».

«Але тепер їх, як, можливо, і самого Асада, витісняють, і це, можливо, найкраще, що може статися з ними. Росія ніколи не отримувала особливої вигоди від Сирії, крім того, що Обама виглядав справді безглуздо. У будь-якому випадку, Сирія — це безлад, але вона нам не друг, і Сполучені Штати не повинні мати до цього нічого спільного. Це не наша боротьба», - заявив Трамп.