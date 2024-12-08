Президентом Гани став головний опозиціонер країни, який вже обіймав посаду

Джон Махама виступає на Генасамблеї ООН у 2013 році

Переможцем президентських виборів у західноафриканській країні Гана став кандидат від опозиції Джон Махама, який вже обіймав цю посаду з 2012 до 2017 року, пише видання France24.

Махама переміг кандидата від керівної партії, віцепрезидента Махамуду Бавумію.

Перед цим головний лідер опозиції Гани двічі намагався повернути головне крісло у країні. Цього разу політику вдалося перемогти, скориставшись економічними проблемами у країні.

Перемога Махами є історичною. Він став першим президентом за три десятиліття Четвертої республіки Гани ‒ з моменту повернення до багатопартійної демократії 1992 року ‒ який повернув собі пост президента після того, як вибував з виборчих перегонів.

Махама представляє Національний демократичний конгрес, а його суперник ‒ Нову патріотичну партію.

Економіка стала основним питанням виборів після того, як Гана оголосила дефолт за своїми боргами та уклала угоду на 3 мільярди доларів із Міжнародним валютним фондом.

66-річний Махама пообіцяв “перезавантажити” Гану, переглянути частини угоди з МВФ та запровадити “цілодобову” економіку для створення робочих місць, що є серйозною проблемою для багатьох молодих виборців.