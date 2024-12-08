Після Асада Сирія не повинна потрапити у руки інших радикалів, ‒ Бербок

Після падіння режиму Башара Асада Сирія не повинна тепер потрапити в руки інших радикалів ‒ незалежно від того, хто це буде, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Очільниця німецького МЗС додає, що “неможливо точно сказати, що зараз відбувається у Сирії”.
“Але одне зрозуміло: кінець Асада означає перше велике зітхання полегшення для мільйонів людей у Сирії після вічності звірств його режиму. Кілька сотень тисяч сирійців були вбиті під час громадянської війни, мільйони втекли. Асад вбивав, катував і використовував отруйний газ проти власного населення. Він має нарешті понести за це відповідальність”, ‒ заявила вона.
Бербок закликала сторони конфлікту бути відповідальними за всіх сирійців. Йдеться про комплексний захист етнічних і релігійних меншин, таких як курди, алавіти та християни, а також “інклюзивний політичний процес, який створює баланс між групами”.
“Якщо центральні актори зсередини та ззовні нарешті діятимуть в інтересах народу Сирії, шлях до миру, якого прагнули роками та який водночас є таким важким, може розпочатися. Основою для цього є резолюція Ради Безпеки ООН 2254”, ‒ зазначила німецька дипломатка.
Бербок спонукає міжнародну спільноту до дій, які забезпечити, щоб Сирія нарешті вийшла з циклу війни та насильства.
“Ми тісно співпрацюємо з ООН, нашими партнерами в ЄС і “Чотиристоронньому діалозі з питань безпеки”, а також регіональними гравцями та сусідами Сирії, такими як Туреччина та Йорданія”, ‒ сказала міністерка.
- Сьогодні у Сирії голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.
- У столиці Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що у Сирії росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Базу у Тартусі Башар Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.
- Очільник українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував падіння режиму Асада зазначивши, що “так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна”.
- Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що кінець диктатури Башада Асада у Сирії свідчить про слабкість його прихильників ‒ Росії та Ірану.