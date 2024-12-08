У Сирії росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма, ‒ ГУР

Цю базу Башар Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.

Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Цю базу Башар Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.

“Сьогодні з Татруса у Середземне море вийшли фрегат “Адмірал Григорович” Чорноморського флоту РФ та вантажне судно “Інженєр Трубін” північного флоту РФ”, ‒ зазначили у розвідці.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі.

Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя.

“Ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході”, ‒ додали у ГУР.