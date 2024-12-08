Президенту Південної Кореї оголосили підозру у держзраді, — ЗМІ

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю через численні скарги оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді, пише Yonhap.
"Було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування", — сказав очільник спеціального штабу із розслідування короткочасного оголошення Юном воєнного стану.
Наразі прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді та зловживанні владою.
- Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР".
- Раніше Північна Корея заявила, що збирається “назавжди закрити та заблокувати південний кордон”, а згодом підірвала дороги, що з'єднують обидві країни.
- У вересні стало відомо, що Північна Корея планувала внесення змін до конституції країни і визнання Південної Кореї "головним ворогом".
- Перед цим президент Південної Кореї запропонував КНДР перемовини.