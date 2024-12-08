Президенту Південної Кореї оголосили підозру у держзраді, — ЗМІ

Прокуратура розслідує звинувачення проти Юн Сок Йоля у державній зраді.

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю через численні скарги оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді, пише Yonhap.

"Було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування", — сказав очільник спеціального штабу із розслідування короткочасного оголошення Юном воєнного стану.

Наразі прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді та зловживанні владою.