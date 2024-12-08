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Президенту Південної Кореї оголосили підозру у держзраді, — ЗМІ

Прокуратура розслідує звинувачення проти Юн Сок Йоля у державній зраді.

Президенту Південної Кореї оголосили підозру у держзраді, — ЗМІ
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль
Фото: Bloomberg

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю через численні скарги оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді, пише Yonhap.

"Було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування", — сказав очільник спеціального штабу із розслідування короткочасного оголошення Юном воєнного стану.

Наразі прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді та зловживанні владою.

  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР".
  • Раніше Північна Корея заявила, що збирається “назавжди закрити та заблокувати південний кордон”, а згодом підірвала дороги, що з'єднують обидві країни.
  • У вересні стало відомо, що Північна Корея планувала внесення змін до конституції країни і визнання Південної Кореї "головним ворогом".
  • Перед цим президент Південної Кореї запропонував КНДР перемовини.
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