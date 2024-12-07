Запросили на відкриття пожежників і будівельників, які рятували й відновлювали пам’ятку.

7 грудня у Парижі врочисто відкрили відновлений після пожежі 2019 року відновлений собор Паризької Богоматері, передає Le Monde.

На церемонію прибули чинний і колишні президенти Франції, а також лідери і високопосадовці з інших держав.

EN DIRECT | Cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. https://t.co/Xwh0dOxLA5 — Élysée (@Elysee) December 7, 2024

Відкрив двері собору архиєпископ Паризький Лоран Ульріх.

Запросили на відкриття пожежників і будівельників, які рятували й відновлювали пам’ятку. Присутні в залі супроводили їх тривалими оплесками.

Опісля з промовою виступив Еммануель Макрон. Він подякував усім, хто долучився до реставрації собору.