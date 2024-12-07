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У Парижі урочисто відкрили відновлений собор Паризької Богоматері

Запросили на відкриття пожежників і будівельників, які рятували й відновлювали пам’ятку. 

У Парижі урочисто відкрили відновлений собор Паризької Богоматері
архиєпископ Паризький Лоран Ульріх відчиняє двері відновленого Норт-Даму
Фото: скриншот відео

7 грудня у Парижі врочисто відкрили відновлений після пожежі 2019 року відновлений собор Паризької Богоматері, передає Le Monde.

На церемонію прибули чинний і колишні президенти Франції, а також лідери і високопосадовці з інших держав.

Відкрив двері собору архиєпископ Паризький Лоран Ульріх. 

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Запросили на відкриття пожежників і будівельників, які рятували й відновлювали пам’ятку. Присутні в залі супроводили їх тривалими оплесками.

Опісля з промовою виступив Еммануель Макрон. Він подякував усім, хто долучився до реставрації собору.

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