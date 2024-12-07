7 грудня у Парижі врочисто відкрили відновлений після пожежі 2019 року відновлений собор Паризької Богоматері, передає Le Monde.
На церемонію прибули чинний і колишні президенти Франції, а також лідери і високопосадовці з інших держав.
EN DIRECT | Cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. https://t.co/Xwh0dOxLA5— Élysée (@Elysee) December 7, 2024
Відкрив двері собору архиєпископ Паризький Лоран Ульріх.
Запросили на відкриття пожежників і будівельників, які рятували й відновлювали пам’ятку. Присутні в залі супроводили їх тривалими оплесками.
Опісля з промовою виступив Еммануель Макрон. Він подякував усім, хто долучився до реставрації собору.
- Пожежа у соборі спалахнула увечері 15 квітня 2019 року.
- За один день на відновлення пам’ятки вдалося зібрати 600 млн євро.
- Макрон тоді пообіцяв, що має намір відновити Нотр-Дам за 5 років.