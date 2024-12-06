Макрона закликали створити коаліцію військових інструкторів

Керівники 46 франко-українських асоціацій запропонували президенту Франції Еммануелю Макрону створити європейську коаліцію військових інструкторів для їх роботи в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Така ініціатива позиціювала б Францію як амбітного та рішучого лідера, посилюючи як її міжнародний вплив, так і здатність захищати європейські цінності свободи та демократії. Ба більше, така коаліція стала б наочною демонстрацією європейської солідарності з огляду на російську агресію, нагадуючи світові про єдність і рішучість народів Євросоюзу”, – йдеться у зверненні.

Зазначається, що така тренувальна місія відповідає потребі України зміцнити військовий потенціал враховуючі співпрацю РФ, зокрема, з КНДР.

Підписанти звернення наголосили, що міцна оборона України є найкращою гарантією стримування російських експансіоністських амбіцій.