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Макрона закликали створити коаліцію військових інструкторів

Така тренувальна місія відповідає потребі України зміцнити військовий потенціал. 

Макрона закликали створити коаліцію військових інструкторів
У Франції закінчується підготовка української піхотної бригади “Анна Київська”
Фото: Укрінформ, Лідія Таран

Керівники 46 франко-українських асоціацій запропонували президенту Франції Еммануелю Макрону створити європейську коаліцію військових інструкторів для їх роботи в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Така ініціатива позиціювала б Францію як амбітного та рішучого лідера, посилюючи як її міжнародний вплив, так і здатність захищати європейські цінності свободи та демократії. Ба більше, така коаліція стала б наочною демонстрацією європейської солідарності з огляду на російську агресію, нагадуючи світові про єдність і рішучість народів Євросоюзу”, – йдеться у зверненні.

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Зазначається, що така тренувальна місія відповідає потребі України зміцнити військовий потенціал враховуючі співпрацю РФ, зокрема, з КНДР.

Підписанти звернення наголосили, що міцна оборона України є найкращою гарантією стримування російських експансіоністських амбіцій.

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