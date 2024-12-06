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Bloomberg: ЄС тисне на США пом’якшити санкції щодо російського «Газпромбанку»

Як альтернативу розглядають здійснення платежів через дочірню компанію «Газпромбанку», яка базується в Люксембурзі.

Bloomberg: ЄС тисне на США пом’якшити санкції щодо російського «Газпромбанку»
Газпромбанк
Фото: ЗМІ РФ

Європейський Союз хоче, аби США пом’якшили санкції проти російського «Газпромбанку», який відіграє ключову роль у постачанні природного газу з РФ до ЄС, пише Bloomberg.

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Російський диктатор Володимир Путін касував вимогу, аби іноземні покупці використовували «Газпромбанк» для розрахунків, щоб запобігти впливу американських санкцій. Однак і навіть при цьому обговорення щодо банку тривають.

ЄС і США обговорюють тип і масштаб заходів із пом'якшення санкцій, оскільки деякі уряди попередили про загрозу для безпеки постачань у регіоні.

Як альтернативу розглядають здійснення платежів через дочірню компанію «Газпромбанку», яка базується в Люксембурзі, або інші канали.

  • Днями Угорщина направила до США офіційний запит щодо звільнення російського Газпромбанку від санкцій, пов’язаних із платежами за природний газ
  • Перед цим про пом’якшення санкцій просила Туреччина.
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