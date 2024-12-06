У Нікопольському районі Дніпропетровщини дві людини були поранені через ворожі обстріли

Дві людини отримали поранення внаслідок російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Ворог бив по району дронами-камікадзе, артилерією, скидав боєприпаси з БпЛА. Під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.
«Постраждали двоє чоловіків – 57 та 79 років. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені 13 приватних будинків, 7 господарських споруд, 5 гаражів, 3 легковики. Понівечені й авто харчового підприємства та службова машина ДСНС. Побиті кілька десятків сонячних панелей, інфраструктура, магазин. Понівечені лінії електропередач», - розповів Лисак про наслідки обстрілів.
У Криворізькому районі окупанти застосували дрон-камікадзе, аби вдарити по Грушівській громаді. Пошкоджена інфраструктура. Люди вціліли.
- 6 грудня РФ вдарила по Кривому Рогу. Там є загиблі й поранені.