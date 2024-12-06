​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
ГоловнаСуспільствоВійна

У Нікопольському районі Дніпропетровщини дві людини були поранені через ворожі обстріли

РФ атакувала район дронами-камікадзе, артилерією, скидала боєприпаси із БпЛА. 

У Нікопольському районі Дніпропетровщини дві людини були поранені через ворожі обстріли
наслідки російського обстрілу Нікопольщини (Дніпропетровська область) 6 грудня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Дві людини отримали поранення внаслідок російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Ворог бив по району дронами-камікадзе, артилерією, скидав боєприпаси з БпЛА. Під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. 

«Постраждали двоє чоловіків – 57 та 79 років. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені 13 приватних будинків, 7 господарських споруд, 5 гаражів, 3 легковики. Понівечені й авто харчового підприємства та службова машина ДСНС. Побиті кілька десятків сонячних панелей, інфраструктура, магазин. Понівечені лінії електропередач», - розповів Лисак про наслідки обстрілів.

У Криворізькому районі окупанти застосували дрон-камікадзе, аби вдарити по Грушівській громаді. Пошкоджена інфраструктура. Люди вціліли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies