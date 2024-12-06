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Міноборони: очільника Нацакадемії сухопутних військ імені Сагайдачного звільнять через скарги курсантів

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив про це у Верховній Раді.

Міноборони: очільника Нацакадемії сухопутних військ імені Сагайдачного звільнять через скарги курсантів
Павло Ткачук
Фото: АрміяInform

Очільника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука звільнять через скарги курсантів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Що стосується Ткачука ‒ рішення щодо нього вже ухвалене. Він якнайшвидше буде звільнений”, ‒ заявив Гаврилюк.

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У червні стало відомо, що викладачу Академії сухопутних військ у Львові повідомили про підозру через побиття курсантів. Зафіксовано застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких офіцер бив і принижував. Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі.

Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок.

Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині. Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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