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У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів під час гасіння пожежі на місці "прильоту"

Ворог атакував місто. 

У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів під час гасіння пожежі на місці "прильоту"
У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл ворога
Фото: ДСНС

У Нікополі під повторний обстріл ворога потрапили рятувальники. Спершу ворог вдарив по житловому будинку.

Він загорівся, тож його приїхали гасити рятувальники. Під час роботи росіяни повторно атакували те саме місце, повідомили в ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області. 

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, рятувальники встигли сховатися в укриття, тому ніхто з них не постраждав", – йдеться у повідомленні. 

Тактика повторний ударів – дуже поширена для російської арії. Ворог б'є по тому самому місцю, знаючи, що там медики і спеціальні служби рятують життя потерпілих та усувають наслідки обстрілу. 

  • В Антонівці Херсонської області ворог скинув вибухівку на машину швидкої допомоги. Є постраждалі. 
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