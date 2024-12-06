У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів під час гасіння пожежі на місці "прильоту"

У Нікополі під повторний обстріл ворога потрапили рятувальники. Спершу ворог вдарив по житловому будинку.

Він загорівся, тож його приїхали гасити рятувальники. Під час роботи росіяни повторно атакували те саме місце, повідомили в ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, рятувальники встигли сховатися в укриття, тому ніхто з них не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Тактика повторний ударів – дуже поширена для російської арії. Ворог б'є по тому самому місцю, знаючи, що там медики і спеціальні служби рятують життя потерпілих та усувають наслідки обстрілу.