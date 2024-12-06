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Генштаб ЗСУ: кількість боїв сягнула 119, найактивніше росіяни діють на Покровському і Курахівському напрямках

На Курщині з початку доби загарбник 13 разів переходив до атакувальних дій.

Генштаб ЗСУ: кількість боїв сягнула 119, найактивніше росіяни діють на Покровському і Курахівському напрямках
Бійці 57-ої ОМБр на позиції, Харківська область, 18 червня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Станом на 16.00 6 грудня кількість бойових зіткнень сягнула 119. 

Як повідомив Генштаб ЗСУ, найактивніше ворог діє на Покровському і Курахівському напрямках. 

На Харківському російські терористи штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані, на даний час тривають два боєзіткнення.

П’ять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Лозова, Загризове та Западне, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському ворог намагається просунутися поблизу Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі тривають два.

На Краматорському загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Білої Гори та Ступочок, бої тривають у двох локаціях.

На Торецькому кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка, де наші захисники відбили дві атаки, ще два боєзіткнення тривають. 

Ворог атакує українських захисників на Покровському напрямку. Тут упродовж дня агресор здійснив 32 атаки в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Жовтого та Чумацького. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, 11 боєзіткнень тривають.

Напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби противник 30 разів атакував українські підрозділи. Намагався просунутися поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього, на даний час тривають бої у 11 локаціях. 

На Времівському наші війська відбили сім атак в районах Успенівки, Костянтинопольського, Успенівки, Роздольного, Новодарівки та Новосілки. П’ять боєзіткнень тривають досі.

На Оріхівському українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському одна атака загарбників успіху не мала.

На Курщині з початку доби загарбник 13 разів переходив до атакувальних дій, бої тривають.

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