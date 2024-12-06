Зеленський і глава уряду Італії обговорили прискорення надання чергового пакету допомоги Україні

Також ішлося про збільшення постачання систем ППО.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

За словами глави держави, він розповів Мелоні про актуальну ситуацію на полі бою. Сторони обговорили продовження військової підтримки України, зокрема, прискорення надання чергового, 10-го пакету допомоги.

«Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав з метою обговорення безпекової ситуації в регіоні та збільшення постачання систем протиповітряної оборони для України», - додав Зеленський.