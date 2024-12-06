На Херсонщині – ще шестеро поранених через російські обстріли

5 людей потерпіли у Білозерській громаді, одна - у Херсоні.

У Херсонській області є нові потерпілі від російських обстрілів 6 грудня.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, п’ятеро людей постраждали у Білозерській громаді внаслідок ворожої атаки.

«Орієнтовно о 15:15 російські військові скинули вибухівку з дрона цивільне авто. Двох жінок та двох чоловіків з вибуховими та черепно-мозковими травмами доправили до лікарні. Медики їх дообстежують», - зазначили в ОВА.

Ще одній жінці бригада «екстренки» надала допомогу на місці.

Опісля у Центральному районі Херсона під удар ворожого дрона потрапив чоловік. Внаслідок вибуху він дістав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкове поранення обличчя і ноги. Пораненого забрали до лікарні.