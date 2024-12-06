Радник Байдена заявив, що США можуть зіткнутися із нестачею боєприпасів у разі війни з Китаєм

Наразі Штати виробляють до 50 тисяч снарядів на місяць.

США можуть зіткнутися із серйозним браком боєприпасів у разі війни з Китаєм.

Таку заяву зробив радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван, передає «Голос Америки».

«Не дай Боже, щоб ми потрапили в повномасштабну війну з КНР. Будь-яка війна з такою країною, як Китай, з такою армією, як у Китаї, призведе до дуже швидкого вичерпання запасів боєприпасів», - сказав Салліван.

Радник Байдена наголосив, що потрібно інвестувати більше в оборонну промисловість й закликав новообраного президента США Дональда Трампа зосередитись на зміцненні військового виробничого потенціалу Штатів.

Салліван також закликав Конгрес і нову президентську адміністрацію реалізувати пропозицію Джо Байдена щодо створення фонду для поновлення боєприпасів. На нього потрібно виділити пів мільярда доларів на рік, аби пентагон закупив критичні боєприпаси, якщо вони закінчаться через війни (наприклад, війна в Україні).

Наразі США наростили виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155-мм до 50 тисяч на місяць, а до завершення каденції Байдена виробництво зросте до 55 тисяч.