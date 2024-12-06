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Ізраїль ліквідував відповідального за різанину в кібуці Нахаль-Озі 7 жовтня 2023 року

Також ЦАХАЛ ліквідував інших високопоставлених терористів.

Ізраїль ліквідував відповідального за різанину в кібуці Нахаль-Озі 7 жовтня 2023 року
Ізраїль ліквідував відповідального за різанину в кібуці Нахаль-Озі 7 жовтня 2023 року (архівне фото)
Фото: Пресслужба ЦАХАЛ

Ізраїль ліквідував заступника командира батальйону “Шаті” угруповання ХАМАС Маджді Акілана. Він відповідальний за різанину в кібуці Нахаль-Озі 7 жовтня 2023 року

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

Зазначається, що Маджді Акілан ліквідували минулого тижня, разом із високопоставленими терористами з батальйону “Шаті” ХАМАС.

Акілан відповідав за терористичну діяльність проти військ ЦАХАЛу на півночі та в центрі Гази.

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Також був ліквідований Мамдух Мехна, старший член підрозділу прокладки тунелів в Газі, який проник у Нахал-Оз 7 жовтня. Мехна керував плануванням і будівництвом тунелів ХАМАС, а також підземним навчанням оперативників.

Крім того, ліквідували Ахмада Сувайдана, командира роти батальйону “Шаті”, який брав участь у викраденні ізраїльських цивільних осіб у Смугу Гази 7 жовтня.

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