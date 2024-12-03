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Ізраїль завдав ударів по Лівану, а "Хезболла" обстріляла військовий пост "ЦАХАЛу"

Водночас Пентагон заявляє, що обидві сторони "переважно" дотримуються угоди про тимчасове припинення вогню.

Ізраїль завдав ударів по Лівану, а "Хезболла" обстріляла військовий пост "ЦАХАЛу"
Ізраїльські солдати патрулюють на півдні Лівану, 1 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG

“Хезболла” вчора завдала удару по ізраїльській військовій позиції біля кордону з Ліваном, стверджуючи, що це було зроблено у відповідь на порушення Ізраїлем угоди про тимчасове припинення вогню між двома сторонами, пише DW.

Група ополченців описала атаку як "оборонний попереджувальний удар", згадавши низку випадків обстрілів і артилерійського вогню в Лівані.

Ізраїльські військові заявили, що "Хезболла" запустила дві ракети, але не завдала втрат під час атаки в спірному районі ферм Шебаа, також відомому як гора Дов.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засудив напад. “Обстріл “Хезболлою” гори Дов є серйозним порушенням режиму припинення вогню, і Ізраїль рішуче відповість на це. Ми сповнені рішучості продовжувати дотримуватись режиму припинення вогню та реагувати на будь-які порушення з боку Хезболли ‒ незначні чи серйозні”, – сказав очільник уряду.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також заявив, що обстріл посту ЦАХАЛу отримає “жорстку відповідь”.

Пізно ввечері в понеділок міністерство охорони здоров'я Лівану оприлюднило попередню інформацію про дев'ятьох загиблих і трьох поранених внаслідок ударів на півдні країни. За даними уряду, п'ятеро осіб загинули в Харісі і четверо в Таллузе.

Невдовзі після цих коментарів Армія оборони Ізраїлю повідомила, що веде вогонь по “цілях” у Лівані, зазначивши лише про те, що поранення отримав солдат ліванської армії і додаткові подробиці будуть надані пізніше.

Південний район ліванської столиці Бейрута, 2 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Південний район ліванської столиці Бейрута, 2 грудня 2024 року

Пентагон каже, що режим припинення вогню “загалом” дотримується

Угода про припинення вогню, яка набула чинності минулого тижня, передбачає 60-денну паузу в бойових діях, протягом якого сили “Хезболли” повинні рухатися на північ, відносно далеко від фактичного кордону з Ізраїлем.

Збройні сили Ізраїлю до того часу мають вийти з південного Лівану, але наразі ізраїльські політики та солдати кажуть, що військові ЦАХАЛу наразі забезпечують дотримання умов припинення вогню та реагують на порушення в цьому районі.На тлі спорадичних перестрілок, що відбуваються майже щодня, “напруженість в угоді стала очевидною”.

Однак речник Пентагону заявив, що, незважаючи на порушення, перемир'я, мабуть, переважно дотримується. “Загалом, за нашою оцінкою, попри деякі з цих інцидентів, які ми спостерігаємо, припинення вогню дотримується”, ‒ заявив журналістам генерал-майор ВПС Патрік Райдер.

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