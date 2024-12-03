Ізраїль завдав ударів по Лівану, а "Хезболла" обстріляла військовий пост "ЦАХАЛу"

“Хезболла” вчора завдала удару по ізраїльській військовій позиції біля кордону з Ліваном, стверджуючи, що це було зроблено у відповідь на порушення Ізраїлем угоди про тимчасове припинення вогню між двома сторонами, пише DW.

Група ополченців описала атаку як "оборонний попереджувальний удар", згадавши низку випадків обстрілів і артилерійського вогню в Лівані.

Ізраїльські військові заявили, що "Хезболла" запустила дві ракети, але не завдала втрат під час атаки в спірному районі ферм Шебаа, також відомому як гора Дов.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засудив напад. “Обстріл “Хезболлою” гори Дов є серйозним порушенням режиму припинення вогню, і Ізраїль рішуче відповість на це. Ми сповнені рішучості продовжувати дотримуватись режиму припинення вогню та реагувати на будь-які порушення з боку Хезболли ‒ незначні чи серйозні”, – сказав очільник уряду.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також заявив, що обстріл посту ЦАХАЛу отримає “жорстку відповідь”.

ירי חיזבאללה אל הר דב מהווה הפרה חמורה של הפסקת האש, וישראל תגיב על כך בעוצמה.



אנחנו נחושים להמשיך לאכוף את הפסקת האש, ולהגיב על כל הפרה של חיזבאללה - קלה כבחמורה. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 2, 2024

Пізно ввечері в понеділок міністерство охорони здоров'я Лівану оприлюднило попередню інформацію про дев'ятьох загиблих і трьох поранених внаслідок ударів на півдні країни. За даними уряду, п'ятеро осіб загинули в Харісі і четверо в Таллузе.

Невдовзі після цих коментарів Армія оборони Ізраїлю повідомила, що веде вогонь по “цілях” у Лівані, зазначивши лише про те, що поранення отримав солдат ліванської армії і додаткові подробиці будуть надані пізніше.

Фото: EPA/UPG Південний район ліванської столиці Бейрута, 2 грудня 2024 року

Пентагон каже, що режим припинення вогню “загалом” дотримується

Угода про припинення вогню, яка набула чинності минулого тижня, передбачає 60-денну паузу в бойових діях, протягом якого сили “Хезболли” повинні рухатися на північ, відносно далеко від фактичного кордону з Ізраїлем.

Збройні сили Ізраїлю до того часу мають вийти з південного Лівану, але наразі ізраїльські політики та солдати кажуть, що військові ЦАХАЛу наразі забезпечують дотримання умов припинення вогню та реагують на порушення в цьому районі.На тлі спорадичних перестрілок, що відбуваються майже щодня, “напруженість в угоді стала очевидною”.

Однак речник Пентагону заявив, що, незважаючи на порушення, перемир'я, мабуть, переважно дотримується. “Загалом, за нашою оцінкою, попри деякі з цих інцидентів, які ми спостерігаємо, припинення вогню дотримується”, ‒ заявив журналістам генерал-майор ВПС Патрік Райдер.