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Байден: перемир'я між Ізраїлем і “Хезболлою” набуде чинності в середу вранці

Президент США запевнив, що мирні жителі з обох сторін незабаром зможуть безпечно повернутися до своїх громад.

Байден: перемир'я між Ізраїлем і “Хезболлою” набуде чинності в середу вранці
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Ізраїль і ліванська “Хезболла” прийняли угоду, укладену за посередництва Сполучених Штатів і Франції.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив президент США Джо Байден, припинення вогню між Ізраїлем і “Хезболлою” набуде чинності в середу, о 4 ранку за місцевим часом.

“Це розраховано на постійне припинення бойових дій. Тому, що залишилося від “Хезболли” та інших терористичних організацій, не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю", - сказав Байден.

Президент США запевнив, що мирні жителі з обох сторін незабаром зможуть безпечно повернутися до своїх громад.

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В свою чергу, міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб заявив, що ліванська армія буде готова розмістити щонайменше 5 тис. солдатів на півдні Лівану після виведення ізраїльських військ.

Що відомо про цю угоду

  • Відповідно до умов угоди Ізраїль і “Хезболла” мають вивести свої сили з південного Лівану протягом 60 днів. Втім, “Хезболла” залишиться на північ від річки Літані, приблизно в 30 км на північ від кордону.
  • Цю територію мають зайняти національна армія Лівану та війська UNIFIL, Тимчасових сил ООН у Лівані.
  • Водночас угода дозволяє Ізраїлю здійснити військове втручання в Ліван, якщо він виявить безпосередню загрозу з боку “Хезболли”. У разі ж менш безпосередньої загрози, наприклад виявлення тунелю на південь від річки Літані, Ізраїль повідомить про це комітет п’яти країн, де-факто гарантів, під наглядом США.
  • Раніше старший радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран підтримає будь-яке рішення, прийняте урядом та "опором" Лівану щодо переговорів з припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та Хезболлою.
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