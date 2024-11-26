Головне за ніч та ранок вівторка, 26 листопада: атака дронів на Київ, понад 190 боєзіткнень, знеструмлення в Тернополі

У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей:

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

188 ворожих БпЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

95 БпЛА локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.

Під час ворожої масованої атаки ударними безпілотниками в Тернополі, за повідомленням "Суспільного", чули вибухи, після яких у будинках зникло світло.

Станом на ранок відомо, що росіяни пошкодили інфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. За словами мера Сергія Надала, у багатоквартирних будинках ліфти не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання. "Прохання до тернополян не користуватися в тих будинках, де електрика є. Можуть бути перебої", – закликав мер.

У місті відключили індивідуальні теплові пункти – тепло подаватимуть до будинків напряму.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 191 бойове зіткнення.

Ситуація на фронті залишається складною - ворог, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стримують натиск окупантів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1480 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 733 830 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські дрони під час нічної атаки на Київ залітали хвилями і групами різної кількості та з різних напрямків.

Загалом повітряна тривога тривала в столиці понад п'ять годин. За попередніми даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, Сили оборони знищили понад десять дронів.

У лікарні помер 30-річний чоловік, поранений учора внаслідок російського удару по пункту роздачі гуманітарної допомоги в селі Солончаки.

Інші поранені – у важкому стані, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 26 листопада, впродовж дня ворог чотири рази атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного із обстрілів у с. Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шість людей – двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів. На жаль, на ранок стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік. Інші поранені у важкому стані, стабільні", – сказав він.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі Nº 910/1834/19 за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.

Докладніше – в новині.

Агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджує, що уряд Великої Британії надав Україні партію з кількох десятків ракет Storm Shadow, що сталося вперше після приходу до влади лейбористів на чолі з Кіром Стармером.

Поставки, які не було анонсовано публічно, відбулися ще до рішення Сполучених Штатів та союзників дозволити удари далекобійною зброєю вглиб території Росії. Ймовірно, це сталося кілька тижнів тому. Востаннє про надсилання до України ракет у Лондоні офіційно говорили ще у квітні, коли прем'єр-міністром був Ріші Сунак.

Замість стати святковою вечерею – побувати у Білому домі. Така доля спіткала двох індиків з Міннесоти, яких обрали для традиційної щорічної церемонії "помилування" з боку президента Сполучених Штатів.

Як пише "Голос Америки", Джо Байден востаннє взяв участь у цьому дещо кумедному ритуалі, присвяченому Дню подяки. За легендою, першим рятувати індиків від потрапляння на святковий стіл узявся Авраам Лінкольн – бо його син надто сильно прив'язався до одного із птахів.

Байден оголосив, що своїм президентським правом "за характер та відданість" милує індиків на прізвисько Персик та Цвіт. Ніч перед церемонією вони провели у розкішному вашингтонському готелі, а далі вирушать на рідну ферму доживати віку.

Окрім жартівливої частини, виступ глави Білого дому містив і серйозні заяви. Байден нагадав, що це його "остання можливість виступати тут та висловлювати вдячність у цьому сезоні". Своє президентство він назвав "честю усього життя". "Америка ніколи не здасться. Ми продовжуємо йти і вірити", – підсумував виступ 46-ий президент.

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