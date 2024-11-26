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Атака на Київ: ППО знешкодила понад 10 дронів, що загрожували місту

Росіяни запустили ударні БпЛА з різних напрямків. 

Атака на Київ: ППО знешкодила понад 10 дронів, що загрожували місту
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Російські дрони під час нічної атаки на Київ залітали хвилями і групами різної кількості та з різних напрямків.

Загалом повітряна тривога тривала в столиці понад п'ять годин. За попередніми даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, Сили оборони знищили понад десять дронів. 

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. 

"Прошу вчергове усіх киян та гостей міста сумлінно виконувати правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямувати до укриття!" – сказав він. 

  • Дрони під час нічної атаки пошкодили інфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. У місті – масштабні перебої з живленням. Знеструмили всі ліфти, не працює електротранспорт. 
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