Атака на Київ: ППО знешкодила понад 10 дронів, що загрожували місту

Російські дрони під час нічної атаки на Київ залітали хвилями і групами різної кількості та з різних напрямків.

Загалом повітряна тривога тривала в столиці понад п'ять годин. За попередніми даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, Сили оборони знищили понад десять дронів.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

"Прошу вчергове усіх киян та гостей міста сумлінно виконувати правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямувати до укриття!" – сказав він.