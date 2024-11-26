Атака на Київ: ППО знешкодила понад 10 дронів, що загрожували місту

Російські дрони під час нічної атаки на Київ залітали хвилями і групами різної кількості та з різних напрямків.
Загалом повітряна тривога тривала в столиці понад п'ять годин. За попередніми даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, Сили оборони знищили понад десять дронів.
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.
"Прошу вчергове усіх киян та гостей міста сумлінно виконувати правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямувати до укриття!" – сказав він.
- Дрони під час нічної атаки пошкодили інфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. У місті – масштабні перебої з живленням. Знеструмили всі ліфти, не працює електротранспорт.