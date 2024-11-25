Головне за понеділок, 25 листопада: бої на Покровському напрямку, 185 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 185 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1006-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 листопада зафіксовано 185 бойових зіткнень.

Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 51. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. По околицях Гродівки противник завдав авіаудару НАРами.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. Одне боєзіткнення продовжується.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 листопада – в новині.

Третя штурмова бригада вибила ворога з Копанок Харківської області. Зараз цей населений пункт – під контролем Сил оборони.

Цього вдалося досягти завдяки підрозділу 2-го механізованого батальйону, повідомили в 3 ОШБ. Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів. Усі вони – з 1-ї танкової армії.

Військові також опублікували відео розмови з окупантами, які заявили, що всі були "під слідством", тобто на війну їх відправили, аби вони не відбували покарання.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Найважчим є Курахівський напрямок – там йде робота над зміцненням позицій. Зеленський також додав, що загрози на Запорізькому напрямку "бачать", і там Сили оборони контролюють ситуацію.

Щодо курської операції Зеленський поінформував, що там наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні.

Від початку повномасштабної війни в Україні вже загинули 134 українські митці та 93 медійники, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Війна забрала життя 134 українських митців та 93 медійників. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", – йдеться у повідомленні.

Також у МКСК наголошують, що систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.

Докладніше – в новині.

Укренерго оприлюднило інформацію про те, як в Україні відключатимуть світло 26 листопада.

Одна черга відключень діятиме з 7.00 по 10.00 і з 14.00 по 21.00.

У компанії нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!