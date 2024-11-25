ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 178 ворожих дронів

Також будо успішно знищено п’ять БпЛА Supercam, 14 "Ланцетів" та шість дронів "Молнія".

Зокрема, сили ППО збили 129 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", сім БпЛА "Орлан" та 17 розвідувальних дронів "Zala".

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за минулий тиждень знищили 178 засобів повітряної розвідки та нападу противника.

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