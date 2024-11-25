ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 178 ворожих дронів

Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за минулий тиждень знищили 178 засобів повітряної розвідки та нападу противника.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Зокрема, сили ППО збили 129 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", сім БпЛА "Орлан" та 17 розвідувальних дронів "Zala".
Також будо успішно знищено п’ять БпЛА Supercam, 14 "Ланцетів" та шість дронів "Молнія".
- На півдні України ППО знищила один російський "Іскандер" та 2 "Орлани".