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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 178 ворожих дронів

Знищено "Шахеди", "Орлани", "Ланцети" та "Молнії".

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 178 ворожих дронів
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за минулий тиждень знищили 178 засобів повітряної розвідки та нападу противника.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, сили ППО збили 129 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", сім БпЛА "Орлан"  та 17 розвідувальних дронів "Zala".

Фото: Олександр Павлюк

Також будо успішно знищено п’ять БпЛА Supercam, 14 "Ланцетів" та шість дронів "Молнія".

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