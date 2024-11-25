При переведенні через Армія+ додали номер наказу. Яким буде наступний етап експерименту

Військовослужбовці, яким погодили переведення в іншу частину, тепер бачитимуть номер відповідного наказу. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Номер відображатиметься в застосунку Армія+. Це, за словами Черногоренко, пришвидшуватиме процес переведення “без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій”.

Військовим, які уже подали рапорт на переведення і отримали погодження, для детальнішої інформації про наказ потрібно звернутися у службу підтримки застосунку в розділі “Меню”, додала заступниця міністра.

Крім того, в інтерв’ю на каналі Dignitas Fund Катерина Черногоренко розповіла, що наступним етапом експерименту з переведеннями буде можливість подати рапорт про оскарження відмови командира.

“Ми зараз запроваджуємо цю можливість. Хочемо дати такий же дзеркальний інструмент для оскарження відмови на підставі аргументів військовослужбовця. Зараз це поки в аналізі, щоби мати можливість проводити арбітраж. Щоб Кадровий центр міг проаналізувати дії комбрига. Хоча тут є складнощі, тому що комбриг відповідає за укомплектованість своєї бригади і ми поважаємо позицію комбрига, бо він той титан, який тримає сектор на лінії бойового зіткнення. Але інколи бувають ситуації, коли цей арбітраж потрібен”, - пояснила заступниця міністра.

Наразі, за її словами, опрацьовуються первинні рапорти, які накопичились за попередні місяці.

“Ми бачимо, що деякі військові звертаються і цим рапортам уже 3-4 місяці”, - зазначила Черногоренко.

Всього, за її словами, від початку запуску експерименту (15 листопада) через Армія+ було подано 4 500 рапортів на зміну місця служби. 4 200 з них уже опрацював Кадровий центр ЗСУ. 900 отримали погодження, ще частина потребує довантаження обов’язкових документів. Тому кількість рапортів із позитивною відповіддю незабаром може зрости, вважає Черногоренко.