За два тижні спецпризначенці ЦСО “А” СБУ вразили сотні цілей російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За два тижні спецпризначенці СБУ вразили, зокрема ударними дронами:
- 37 танків
- 51 ББМ
- 48 артсистем і РСЗВ
- 10 систем ППО та 2 системи РЕБ/РЕР
- 303 одиниць автотранспорту
- 31 БпЛА та 72 антени зв’язку
- 319 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій
- 2 склади з боєприпасами.
Крім того, за цей час було знищено 449 окупантів.
- Воїни з Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили майже 70 одиниць ворожої техніки.