Також за два тижні бійці СБУ вразили 51 ББМ, 48 артсистем і РСЗВ окупантів.

Спецпризначенці СБУ за два тижні вразили 37 танків та 10 систем ППО росіян

За два тижні спецпризначенці ЦСО “А” СБУ вразили сотні цілей російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За два тижні спецпризначенці СБУ вразили, зокрема ударними дронами:

37 танків

51 ББМ

48 артсистем і РСЗВ

10 систем ППО та 2 системи РЕБ/РЕР

303 одиниць автотранспорту

31 БпЛА та 72 антени зв’язку

319 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій

2 склади з боєприпасами.

Крім того, за цей час було знищено 449 окупантів.