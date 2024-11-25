Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці СБУ за два тижні вразили 37 танків та 10 систем ППО росіян

Також за два тижні бійці СБУ вразили 51 ББМ, 48 артсистем і РСЗВ окупантів.

Спецпризначенці СБУ за два тижні вразили 37 танків та 10 систем ППО росіян
Спецпризначенці СБУ за два тижні вразили 37 танків та 10 систем ППО росіян
Фото: Скріншот з відео

За два тижні спецпризначенці ЦСО “А” СБУ вразили сотні цілей російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За два тижні спецпризначенці СБУ вразили, зокрема ударними дронами:

  • 37 танків
  • 51 ББМ
  • 48 артсистем і РСЗВ
  • 10 систем ППО та 2 системи РЕБ/РЕР
  • 303 одиниць автотранспорту
  • 31 БпЛА та 72 антени зв’язку
  • 319 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій
  • 2 склади з боєприпасами.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, за цей час було знищено 449 окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies