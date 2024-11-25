Пентагон не бачить ознак наявності військових КНДР на території України

Водночас Міноборони США підтверджує наявність військових з Північної Кореї на Курщині.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх розповіла, що відомо її відомству про участь військових КНДР у війні проти України, передає Укрінформ.

“Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР”, - сказала Сінгх.

Водночас вона зазначила, що Пентагон може підтвердити присутність військових КНДР в Курській області Росії.

Втім, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.