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Пентагон не бачить ознак наявності військових КНДР на території України

Водночас Міноборони США підтверджує наявність військових з Північної Кореї на Курщині.

Пентагон не бачить ознак наявності військових КНДР на території України
Пентагон
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх розповіла, що відомо її відомству про участь військових КНДР у війні проти України, передає Укрінформ.

“Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР”, - сказала Сінгх.

Водночас вона зазначила, що Пентагон може підтвердити присутність військових КНДР в Курській області Росії.

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Втім, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.

  • Раніше джерела CNN стверджували, що в окупованому росіянами Маріуполі перебувають військові з Північної Кореї. Йдеться про технічних радників, мета приїзду яких до портового міста невідома.

  • Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що на Курщині зараз перебувають 11 тисяч північнокорейських військових, зокрема, семеро генералів.

  • Тим часом Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.
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