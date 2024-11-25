Пентагон не бачить ознак наявності військових КНДР на території України

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх розповіла, що відомо її відомству про участь військових КНДР у війні проти України, передає Укрінформ.
“Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР”, - сказала Сінгх.
Водночас вона зазначила, що Пентагон може підтвердити присутність військових КНДР в Курській області Росії.
Втім, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.
- Раніше джерела CNN стверджували, що в окупованому росіянами Маріуполі перебувають військові з Північної Кореї. Йдеться про технічних радників, мета приїзду яких до портового міста невідома.
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Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що на Курщині зараз перебувають 11 тисяч північнокорейських військових, зокрема, семеро генералів.
- Тим часом Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.