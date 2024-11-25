Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергових бажаючих нелегально полишити Україну.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“На Закарпатті троє чоловіків планували потрапити до Угорщини через Тису, довірившись обіцянкам ділків. Їх зупинила крижана течія, а врятувало лише дерево посеред річки, за яке вдалося зачепитися”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловіків витягнули на берег завдяки злагодженій роботі прикордонників та рятувальників.
Порушників доставили у прикордонний підрозділ, де на них склали протоколи про адмінправопорушення.
- Четверо чоловіків намагалися потрапити до Угорщини, перепливши повноводу Тису гумовим човном. За це троє із них заплатили організаторам по 10 000 доларів.Серед затриманих є троє жителів Донеччини та один із Івано-Франківщини.
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Затримали п'ятьох чоловіків, які у двомісному човні намагалися подолати Тису. За таку "подорож" кожен із чоловіків заплатив від 8 до 11 тисяч доларів.
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Перед цим теж упіймали 5 відчайдухів, які намагалися покорити Тису. чоловіки спочатку надавали перевагу безпечним маршрутам і заплатили за них від 8 до 17 тис. доларів кожен. Втім, коли гроші були сплачені, різко відбулися зміни у маршруті. Невідомий приніс чоловікам човен і вказав напрямок до річки. Попри мороз -4°C, від плану втікачі не відмовились.