Міністри оборони п'яти європейських країн хочуть посилення військової підтримки України

Міністри оборони Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Польщі зустрілись, щоб обговорити посилення оборонних зусиль.

Про це повідомляє Reuters.

“Нашою метою має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили”, - сказав Борис Пісторіус.

Цю позицію підтвердив і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

“Європа повинна більше координувати свої зусилля, вона повинна гармонізувати свої дії, вона повинна прагнути вище, щоб також бути хорошим партнером для Сполучених Штатів”, – сказав польський міністр.

Він додав, що Європа має посилити свої зусилля, коли йдеться про допомогу Україні, “але перш за все… коли йдеться про її власну безпеку”.