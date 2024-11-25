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Міністри оборони п'яти європейських країн хочуть посилення військової підтримки України

Метою Європи має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили, вважає міністр оборони Німеччини.

Міністри оборони п'яти європейських країн хочуть посилення військової підтримки України
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: polsatnews.pl

Міністри оборони Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Польщі зустрілись, щоб обговорити посилення оборонних зусиль.

 

Про це повідомляє Reuters.

“Нашою метою має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили”, - сказав Борис Пісторіус.

Цю позицію підтвердив і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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“Європа повинна більше координувати свої зусилля, вона повинна гармонізувати свої дії, вона повинна прагнути вище, щоб також бути хорошим партнером для Сполучених Штатів”, – сказав польський міністр.

Він додав, що Європа має посилити свої зусилля, коли йдеться про допомогу Україні, “але перш за все… коли йдеться про її власну безпеку”.

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