Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Німеччина проведе ревізію укриттів та створить цифрову мапу для населення

Вимушений крок на тлі ескалації війни в Україні.

Німеччина проведе ревізію укриттів та створить цифрову мапу для населення
Проукраїнська акція у Берліні
Фото: EPA/UPG

Міністерство внутрішніх справ Німеччини планує перевірити стан укриттів для цивільного населення на тлі загострення у війні між Росією та Україною.

Як пише The Guardian, речник відомства заявив про намір створити список наявних укриттів та перетворити його на інтерактивну цифрову мапу, яка буде доступною німцям у вигляді мобільного застосунку. Людей також заохочуватимуть перетворювати підвальні приміщення та гаражі своїх будинків у повноцінні об'єкти захисту.

Наразі Німеччині відчутно бракує інфраструктури укриттів: на країну з населенням у 84 мільйони людей є лише 579 бункерів, здатних розмістити близько 480 000 громадян одночасно. Здебільшого це залишки об'єктів часів Другої світової та Холодної війни. 

Німецька розвідка вважає, що Росія може накопичити військову потужність для атаки на країни НАТО до 2030 року. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies