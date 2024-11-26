Німеччина проведе ревізію укриттів та створить цифрову мапу для населення

Міністерство внутрішніх справ Німеччини планує перевірити стан укриттів для цивільного населення на тлі загострення у війні між Росією та Україною.

Як пише The Guardian, речник відомства заявив про намір створити список наявних укриттів та перетворити його на інтерактивну цифрову мапу, яка буде доступною німцям у вигляді мобільного застосунку. Людей також заохочуватимуть перетворювати підвальні приміщення та гаражі своїх будинків у повноцінні об'єкти захисту.

Наразі Німеччині відчутно бракує інфраструктури укриттів: на країну з населенням у 84 мільйони людей є лише 579 бункерів, здатних розмістити близько 480 000 громадян одночасно. Здебільшого це залишки об'єктів часів Другої світової та Холодної війни.

Німецька розвідка вважає, що Росія може накопичити військову потужність для атаки на країни НАТО до 2030 року.