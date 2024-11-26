Вночі і зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумщини

Вночі і зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Хотінська громада: здійснено танковий обстріл (5 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів), пуск авіаційної бомби типу КАБ (1 вибух).

Бездрицька громада: завдано ракетного удару (3 вибухи). Внаслідок ракетного удару пошкоджено 2 приватних житлових будинки та нежитлове приміщення.

Шосткинська громада: зафіксовано удар БпЛА типу «Герань 2» (6 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Білопільська громада: з літака здійснено пуск авіаційних бомб типу КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано пуск авіаційних бомб типу КАБ (4 вибухи).

Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (3 вибухи).

Миропільська громада: з літака здійснено пуск авіаційних бомб типу КАБ (2 вибухи).

Сьогодні зенітники у небі над Сумщиною збили 16 ворожих “Шахедів”.

Зазначимо, вночі росіяни атакували Україну 188 дронами та 4 ракетами "Іскандер-М". ППО збила 76 "шахедів". 95 безпілотників локаційно втрачено, 5 - полетіли в бік Білорусі. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.