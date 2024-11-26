В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 162 людини, у тому числі 22 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 25 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Дачному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 листопада.

Покровський район. У Дачному Курахівської громади 1 людина загинула, 5 будинків зруйновано і 14 пошкоджено; ще 6 будинків пошкоджено у Ганнівці. У Мирнограді пошкоджено 3 будинки. У Покровську пошкоджено 7 будинків, ще 3 — у Шевченку; у Піщаному пошкоджено підприємство. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. В Іллінівській громаді 1 людина поранена і 3 об'єкти пошкоджено у Зорі, 18 об'єктів пошкоджено в Поповому Яру.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.

Зазначимо, вночі росіяни атакували Україну 188 дронами та 4 ракетами "Іскандер-М". ППО збила 76 "шахедів". 95 безпілотників локаційно втрачено, 5 - полетіли в бік Білорусі. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies