На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 162 людини, у тому числі 22 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 25 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Дачному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 листопада.

Покровський район. У Дачному Курахівської громади 1 людина загинула, 5 будинків зруйновано і 14 пошкоджено; ще 6 будинків пошкоджено у Ганнівці. У Мирнограді пошкоджено 3 будинки. У Покровську пошкоджено 7 будинків, ще 3 — у Шевченку; у Піщаному пошкоджено підприємство. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. В Іллінівській громаді 1 людина поранена і 3 об'єкти пошкоджено у Зорі, 18 об'єктів пошкоджено в Поповому Яру.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.

Зазначимо, вночі росіяни атакували Україну 188 дронами та 4 ракетами "Іскандер-М". ППО збила 76 "шахедів". 95 безпілотників локаційно втрачено, 5 - полетіли в бік Білорусі. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.