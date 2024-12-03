Французькі ультраправі заявили, що голосуватимуть за відставку уряду

"Національне об'єднання" вирішило підтримати виголошення вотуму недовіри уряду Франції під проводом Мішеля Барньє. Як пише Reuters, ультраправа політсила у понеділок повідомила через соціальні мережі, що голосуватиме за відставку міністрів.

Лідерка партії Марін Ле Пен заявила у парламенті, що Барньє та його кабінет "зробили справи у Франції ще гіршими, тож з французів вже досить цього уряду".

Якщо ультраправі проявлять партійну дисципліну та віддадуть усі голоси проти Барньє, то кабінет міністрів практично приречений. Раніше про намір голосувати за відставку неодноразово говорили представники блоку лівих сил.

Найімовірніше, розглядати питання вотуму недовіри Національні збори будуть вже у середу, 4 грудня.