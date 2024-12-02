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Голова Міжнародного кримінального суду заявила, що МКС зазнає тиску і атак

"Ці заходи швидко підірвуть діяльність Суду в усіх ситуаціях і справах і поставлять під загрозу саме його існування", - наголосила Томоко Акане.

Голова Міжнародного кримінального суду заявила, що МКС зазнає тиску і атак
голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане
Фото: скріншот відео

Міжнародний кримінальний суд зазнає тиску і атак.

Таку заяву зробила голова суду Томоко Акане, передає «Укрінформ».

«Суд зазнає атак, спрямованих на підрив його легітимності та здатності здійснювати правосуддя і реалізовувати міжнародне право та основоположні права», - сказала Акане.

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Голова МКС розповіла, що суду погрожують «економічними санкціями від установ іншого постійного члена Ради Безпеки, ніби Суд був терористичною організацією». 

«Ці заходи швидко підірвуть діяльність Суду в усіх ситуаціях і справах і поставлять під загрозу саме його існування. Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби впливати на незалежність і неупередженість Суду. Ми рішуче відкидаємо спроби політизувати нашу функцію. Ми завжди й в усіх випадках виконуватимемо лише закон. Ми вважаємо неправильним, що деякі держави та особи обурюються, коли незалежні судді виносять рішення згідно з доказами та законом», - заявила Акане.

  • Як відомо, влітку Палата представників США схвалила законопроєкт, яким пропонує запровадити санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду, бо той видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських офіційних осіб.
  • Крім того, цього місяця Басманний районний суд Москви заочно заарештував суддю МКС Хайкеля Бен Махфуда.
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