Голова Міжнародного кримінального суду заявила, що МКС зазнає тиску і атак

"Ці заходи швидко підірвуть діяльність Суду в усіх ситуаціях і справах і поставлять під загрозу саме його існування", - наголосила Томоко Акане.

Міжнародний кримінальний суд зазнає тиску і атак.

Таку заяву зробила голова суду Томоко Акане, передає «Укрінформ».

«Суд зазнає атак, спрямованих на підрив його легітимності та здатності здійснювати правосуддя і реалізовувати міжнародне право та основоположні права», - сказала Акане.

Голова МКС розповіла, що суду погрожують «економічними санкціями від установ іншого постійного члена Ради Безпеки, ніби Суд був терористичною організацією».

«Ці заходи швидко підірвуть діяльність Суду в усіх ситуаціях і справах і поставлять під загрозу саме його існування. Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби впливати на незалежність і неупередженість Суду. Ми рішуче відкидаємо спроби політизувати нашу функцію. Ми завжди й в усіх випадках виконуватимемо лише закон. Ми вважаємо неправильним, що деякі держави та особи обурюються, коли незалежні судді виносять рішення згідно з доказами та законом», - заявила Акане.