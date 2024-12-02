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Чергова сесія Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду стартувала у Гаазі

Асамблея, зокрема, затвердує нормативні документи та бюджет, обирає суддів, а також прокурора і його заступників.

Чергова сесія Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду стартувала у Гаазі
Асамблея держав-учасниць Міжнародного кримінального суду
Фото: icc-cpi.int

У Гаазі сьогодні розпочалася 23-тя сесія Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду, яка триватиме до 7 грудня, йдеться на сайті суду.

Асамблея держав-учасниць МКС є органом, що здійснює адміністративний нагляд за діяльністю суду і також є законодавчим органом установи.

Асамблея складається з представників держав, що ратифікували або приєдналися до Римського статуту. Орган приймає рішення з низки питань, таких як затвердження нормативних документів та бюджету, вибори суддів і вибори прокурора та його заступників.

Країни, які не є учасницями Римського статуту, можуть брати участь у роботі Асамблеї як спостерігачі без права голосу.

Цьогоріч уперше у сесії Асамблеї візьме участь міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.

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Україна підписала статут ще в 2000 році, але не ратифіковувала його. 15 серпня Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Ратифікація Римського статуту дозволить Україні як державі-учасниці звертатися безпосередньо до тих держав-учасниць, на території яких може зʼявитися російський лідер Володимир Путін і його поплічники, з вимогою виконати ордери на арешт цих осіб, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу і воєнних злочинів.

У жовтні Україна передала в ООН ратифікаційну грамоту стосовно приєднання до Римського статуту.

Україна офіційно стане 125-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду 1 січня 2025 року.

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