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Послом США у Британії стане спонсор Республіканської партії

Воррен Стівенс не завжди підтримував Дональда Трампа.

Послом США у Британії стане спонсор Республіканської партії
Воррен Стівенс
Фото: Telegraph

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив ім'я свого кандидата на посаду посла у Сполученому Королівстві - до Лондона республіканець хоче спрямувати інвестиційного банкіра Воррена Стівенса.

Як пише The Guardian, Трамп заявив, що "Воррен завжди хотів послужити Сполученим Штатам в режимі повної зайнятості - і тепер представлятиме країну перед нашим найбільш цінним та улюбленим союзником". 

Стівенс відомий своїм тривалим та масштабним спонсорством на користь Республіканської партії. Що цікаво, далеко не завжди він підтримував саме Дональда Трампа. У 2016 році банкір спершу фінансував рух проти висування Трампа кандидатом у президенти, проте вже через чотири роки виступав за його переобрання. 

Перед останніми виборами Стівенс теж спершу схилявся до підтримки інших республіканців у боротьбі на праймеріз, але згодом пожертвував щонайменше 2 мільйони доларів політичному комітету "Зробимо Америку знову великою".  

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