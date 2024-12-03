На Канарах зафіксували рекордну річну кількість мігрантів

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про критичну ситуацію з кількістю мігрантів, які прибувають на Канарські острови. За 11 місяців цього року архіпелаг в Атлантичному океані став ціллю вже для 41 425 шукачів притулку - це абсолютний рекорд за увесь час.

Як пише Reuters, переважно дістатися Канарів намагаються біженці з Малі, Сенегалу та Марокко. Для цього вони використовують ледь не саморобні човни, перевантажуючи їх та ризикуючи загибеллю заради кращої долі на території ЄС. Через складні погодні умови в цій частині Атлантики чимало мігрантів так і не потрапляють на берег.

Іспанія звернулася до європейського прикордонного агентства Frontex із проханням відновити спостережну місію уздовж африканського узбережжя, яка була завершена у 2018 році. Таким чином влада сподівається змінити тенденцію, яка приносить Канарам великі економічні та соціальні проблеми.