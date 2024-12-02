Бербок під час візиту до Пекіна попередила Китай про негативні наслідки за постачання росіянам дронів

Про те, що китайці, ймовірно, постачають росіянам бойові дрони, нещодавно повідомили в ЄС.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Китаю обговорювала війну проти України і застерегла Пекін від допомоги Росії. Вона провела переговори з китайським колегою Ван Ї, пише російськомовне бюро Deutsche Wells і Tagesschau.

Міністерка наголосила, що попередила Китай не надавати військової підтримки Росії в її агресивній війні проти України. Це матиме наслідки, сказав Бербок у Пекіні, посилаючись на повідомлення про те, що КНР надає бойові безпілотники російським збройним силам.

"Ми дали зрозуміти, що це буде новий вимір", – сказав Бербок після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.