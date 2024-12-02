Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСвіт

Кошта: у лютому лідери ЄС проведуть “мозковий штурм” щодо оборонних витрат блоку

Сполучені Штати мають геополітичні пріоритети й поза межами Європи, отже ЄС повинен “перебалансувати” розподіл витрат на власну безпеку та оборону.

Кошта: у лютому лідери ЄС проведуть “мозковий штурм” щодо оборонних витрат блоку
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз має стати автономнішим у сфері безпеки та оборони через загрози на континенті та зміну влади в США. Лідери блоку обговорять це питання у лютому, заявив новий президент Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв’ю Укрінформу.

“Нам потрібно розвивати європейський стовп НАТО. Я вважаю, це стало б хорошим внеском у створення більш збалансованих відносин на трансатлантичному рівні”, ‒ вважає Кошта.

Голова Європейської ради зазначив, що Сполучені Штати мають геополітичні пріоритети й поза межами Європи, отже ЄС повинен “перебалансувати” розподіл витрат на власну безпеку та оборону.

“На початку лютого ми організуємо день мозкового штурму за участю лідерів Євросоюзу”, ‒ поділився своїми планами Кошта.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Очільник Європейської ради додав, що вважає за доцільне запросити принаймні на частину цієї зустрічі генерального секретаря НАТО Марка Рютте і окремо – прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, “щоб обидва долучилися до наших роздумів”.

  • У листопаді Financial Times писав, що Брюссель змінює свою політику витрат, щоб перенаправити десятки мільярдів євро на оборону та безпеку через війну Росії в Україні та повернення Дональда Трампа в Білий дім.
  • Зміни можуть торкнутися близько 392 мільярдів євро, які виділяються на так звані фонди згуртованості до 2027 року. Рішення дозволить використовувати до третини бюджету на проєкти з оборонної мобільності та виробництва військової техніки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies