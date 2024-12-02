Кошта: у лютому лідери ЄС проведуть “мозковий штурм” щодо оборонних витрат блоку

Сполучені Штати мають геополітичні пріоритети й поза межами Європи, отже ЄС повинен “перебалансувати” розподіл витрат на власну безпеку та оборону.

Європейський Союз має стати автономнішим у сфері безпеки та оборони через загрози на континенті та зміну влади в США. Лідери блоку обговорять це питання у лютому, заявив новий президент Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв’ю Укрінформу.

“Нам потрібно розвивати європейський стовп НАТО. Я вважаю, це стало б хорошим внеском у створення більш збалансованих відносин на трансатлантичному рівні”, ‒ вважає Кошта.

Голова Європейської ради зазначив, що Сполучені Штати мають геополітичні пріоритети й поза межами Європи, отже ЄС повинен “перебалансувати” розподіл витрат на власну безпеку та оборону.

“На початку лютого ми організуємо день мозкового штурму за участю лідерів Євросоюзу”, ‒ поділився своїми планами Кошта.

Очільник Європейської ради додав, що вважає за доцільне запросити принаймні на частину цієї зустрічі генерального секретаря НАТО Марка Рютте і окремо – прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, “щоб обидва долучилися до наших роздумів”.