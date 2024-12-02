Зеленський: Трамп і його команда вивчають План перемоги України, розраховуємо на можливість пояснити деталі

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп та його команда вивчають План перемоги України, сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Kyodo.
Він наголосив, що Україна не погодиться на капітуляцію. Раніше Трамп говорив, що знає, як закінчити війну "за добу", але жодного разу не наводив конкретики.
"Вони вивчають план і ми збираємося почути від них. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", – сказав український президент.
Зеленський сказав, що розраховує на додаткові переговори з майбутнім президентом, щоб пояснити "деякі речі більш детально".
- У вересні Зеленський під час поїздки до США представив План перемоги президенту Джо Байдену і на той момент ще кандидатам Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Цей план передбачає запрошення України до НАТО та інші пункти, покликані посилити позицію держави перед майбутніми переговорами із росіянами.