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Пекін відреагував на оголошення Литвою китайських дипломатів персонами нон грата

КНР заявив, що залишає за собою право вживати контрзаходи.

Пекін відреагував на оголошення Литвою китайських дипломатів персонами нон грата
Фото: pixabay

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно “рішуче засуджує і рішуче виступає проти” оголошення Литвою персонами нон грата трьох китайських дипломатів, які працюють в Офісі тимчасового повіреного у справах країни.

Про це пише повідомляє Reuters.

У заяві Китаю зазначено, що Литва не повідомила причини вислання дипломатів і Пекін рішуче виступає проти цього рішення. Китай також заявив, що залишає за собою право вживати контрзаходи.

Вільнюс раніше заявив, що рішення про визнання дипломатів персонами нон грата було схвалено відповідно до інформації про їхню “діяльність, несумісну з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини, іншими принципами та практикою міжнародного права та законодавством Литви”.

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Додамо, у 2021 році Литва відкликала свого посла та інших дипломатів через проблеми безпеки після того, як балтійська країна запросила Тайвань відкрити там фактичне посольство країни.

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