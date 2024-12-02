Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)

Востаннє він приїздив в Україну в червні 2022 року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau. Згодом поїздку підтвердив сам Шольц.

Після прибуття він наголосив на своїй підтримці Україні у війні проти російських загарбників.

"Україна може на нас покластися. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що ми говоримо", – написав він у X.

Під час візиту Шольц, зокрема, планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

"При зустрічі з Володимиром Зеленським я озвучу додаткове озброєння на 650 мільйонів євро, яке має бути поставлене в грудні", – сказав він.

Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

У квітні 2022 року Шольц відмовився їхати в Україну через небажання України прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Повідомлялося, що Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент Володимир Зеленський не бажав його бачити. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

Днями Шольц телефонував президенту Володимиру Зеленському. Вони обговорили посилення української системи ППО, також канцлер розкрив деталі свого нещодавнього дзвоника Владіміру Путіну.

Шольц телефонував очільнику Кремля 15 листопада. Цей крок він назвав необхідним. Зеленський розкритикував дзвінок канцлера Німеччини російському диктатору.