Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
ГоловнаСвіт

Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)

Востаннє він приїздив в Україну в червні 2022 року.

Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)
Шольц приїхав до Києва
Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz у X

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau. Згодом поїздку підтвердив сам Шольц.

Після прибуття він наголосив на своїй підтримці Україні у війні проти російських загарбників.

"Україна може на нас покластися. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що ми говоримо", – написав він у X. 

Під час візиту Шольц, зокрема, планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

"При зустрічі з Володимиром Зеленським я озвучу додаткове озброєння на 650 мільйонів євро, яке має бути поставлене в грудні", – сказав він. 

Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

У квітні 2022 року Шольц відмовився їхати в Україну через небажання України прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Повідомлялося, що Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент Володимир Зеленський не бажав його бачити. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

Днями Шольц телефонував президенту Володимиру Зеленському. Вони обговорили посилення української системи ППО, також канцлер розкрив деталі свого нещодавнього дзвоника Владіміру Путіну. 

Шольц телефонував очільнику Кремля  15 листопада. Цей крок він назвав необхідним. Зеленський розкритикував дзвінок канцлера Німеччини російському диктатору.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies