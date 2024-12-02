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​Країни Балтії домовилися запровадити санкції проти тих, хто придушував протести в Грузії

"У наших країнах не вітаються противники демократії та порушники прав людини".

​Країни Балтії домовилися запровадити санкції проти тих, хто придушував протести в Грузії
Грузинська опозиція протестує у Тбілісі, 30 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

Литва, Латвія та Естонія спільно домовилися запровадити санкції проти організаторів розгону мітингувальників у Грузії.

Про це повідомив очільник литовського Міністерства закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

"Три країни Балтії спільно погодилися запровадити національні санкції проти тих, хто придушував законні протести в Грузії. У наших країнах не вітаються противники демократії та порушники прав людини", – йдеться у дописі.

Події в Грузії

Протести розпочалися у Тбілісі та інших містах Грузії 28 листопада, після того, як уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів із Євросоюзом про членство до кінця 2028 року, а також відмовитися від бюджетних грантів ЄС до того моменту. Незважаючи на це, в "Грузинській мрії" продовжують стверджувати, що їхньою метою залишається вступ Грузії до Євросоюзу до 2030 року.

Міністерство охорони здоров’я раніше повідомило, що за ніч з 30 листопада на 1 грудня 44 людини зазнали поранень. За даними влади, за останні три дні було заарештовано понад 100 людей.

Увечері 1 грудня сили спецпризначення знову відтіснили протестувальників з площі біля будівлі парламенту у центрі Тбілісі. Спецназ застосовує сльозогінний газ та водомети. Також повідомляється про розгін протестувальників з центрального проспекту Руставелі.

Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом. Європарламент також закликав провести перевибори парламенту в Грузії

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