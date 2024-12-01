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У Грузії протестувальники перекрили проспекти у центрі Тбілісі

У резиденції президентки країни Саломе Зурабішвілі проходять консультації опозиції та цивільного сектору щодо координації спільних дій. 

У Грузії протестувальники перекрили проспекти у центрі Тбілісі
Грузиньска опозиція протестує у Тбілісі, 30 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

У Грузії протестувальники проти рішення уряду призупинити інтеграцію з Євросоюзом перекрили проспекти Руставелі та Костави у центрі Тбілісі. Про це повідомляє грузинська служба “Радіо Свобода”.

У резиденції президентки країни Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести, проходять консультації опозиції та цивільного сектору щодо координації спільних дій. 

Поліція, ймовірно, застосувала гумові кулі у протистоянні із протестувальниками. Мітинги проходять біля будівлі Громадського мовника Грузії на проспекті Костави та біля будівлі парламенту.

Ехо Кавказу повідомляє, що поліцейські біля парламенту готують водомети.

Окрім Тбілісі, протести проходять у Батумі та Кутаїсі. Присутні вимагають проведення нових парламентських виборів та відставки щойно сформованого уряду. 

28 листопада уряд повідомив, що на 4 роки відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Це сталося одразу після ухвалення Європарламентом резолюції, в якій заявляється про невизнання результатів парламентських виборів у країні.

Події у Грузії

  • 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.
  • Того ж дня грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.
  • Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.
  • Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.
  • Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.
  • Грузини згову вийшли на акції протесту в країні. Президентка закликала МВС утриматися від розгону мітингувальників. Однак силовики таки розігнали акцію протесту опозиції і затримали понад сотню учасників. 
  • Тоді президентка Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом. 
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