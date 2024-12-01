У Грузії протестувальники перекрили проспекти у центрі Тбілісі

У резиденції президентки країни Саломе Зурабішвілі проходять консультації опозиції та цивільного сектору щодо координації спільних дій.

Грузиньска опозиція протестує у Тбілісі, 30 листопада 2024 року

У Грузії протестувальники проти рішення уряду призупинити інтеграцію з Євросоюзом перекрили проспекти Руставелі та Костави у центрі Тбілісі. Про це повідомляє грузинська служба “Радіо Свобода”.

У резиденції президентки країни Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести, проходять консультації опозиції та цивільного сектору щодо координації спільних дій.

Поліція, ймовірно, застосувала гумові кулі у протистоянні із протестувальниками. Мітинги проходять біля будівлі Громадського мовника Грузії на проспекті Костави та біля будівлі парламенту.

Ехо Кавказу повідомляє, що поліцейські біля парламенту готують водомети.

Окрім Тбілісі, протести проходять у Батумі та Кутаїсі. Присутні вимагають проведення нових парламентських виборів та відставки щойно сформованого уряду.

28 листопада уряд повідомив, що на 4 роки відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Це сталося одразу після ухвалення Європарламентом резолюції, в якій заявляється про невизнання результатів парламентських виборів у країні.

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