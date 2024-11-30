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Зурабішвілі: я залишуся президентом до обрання легітимного парламенту та президента

“Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тож не може бути інавгурації”.

Зурабішвілі: я залишуся президентом до обрання легітимного парламенту та президента
Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом, передає “Эхо Кавказа”.

“Я хочу сказати громадськості, що і тут, із президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом, існує національний консенсус. Завтра суспільство та політичні партії зустрінуться зі мною. Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства… Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашим президентом. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тож не може бути інавгурації”, – заявила Саломе Зурабішвілі.

Вона зазначила, що її мандат діє доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість неї.

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