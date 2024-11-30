У Грузії вночі силовики розігнали акцію протесту опозиції, понад 100 учасників затримано

Силовики використовували проти мітингарів водомети, капсули з газом, перцевий спрей, а також інші спецзасоби.

Уночі в Тбілісі силовики розігнали багатотисячну акцію протесту. Поліція затримала 107 протестувальників.

Про це повідомляє Newsgeorgia.

Всім затриманим інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство. У МЗС Грузії повідомляють, що протест "неодноразово перевищив норми, встановлені законом".

Унаслідок сутичок постраждали 10 співробітників МВС. У медзакладі залишається один поліцейський із опіками різних частин тіла.

"Незважаючи на численні звернення, особи, що зібралися, пошкодили інфраструктуру мерії Тбілісі та приватних осіб у законодавчого органу, захисну огорожу парламенту, підпалили різні предмети та електропроводку, звели барикади, пошкодили вхідні ворота парламенту та камери відеоспостереження", — йдеться в заяві.

Водночас міністерство нічого не говорить про постраждалих від дій поліції демонстрантів та журналістів. Силовики використовували проти мітингарів водомети, капсули з газом, перцевий спрей, а також інші спецзасоби.

Загалом за дві доби в Тбілісі було затримано близько 150 учасників протесту, ще до 10 осіб - у Батумі. Також багатьох можуть затримати або отримати повістки за кілька днів, після того, як МВС встановить особи за фото- і відеокадрами.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у відеозверненні подякувала поліцейським за те, що вони роблять “все можливе”. Також вона закликала “решту” підрозділів МВС утриматися від розгону мітингувальників.

Події у Грузії

28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.

Того ж дня Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.

Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.

Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.