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У Косово вибухом пошкоджено ключовий для енергосистеми водний канал

Прем'єр-міністр вважає, що це теракт з боку Сербії.

У Косово вибухом пошкоджено ключовий для енергосистеми водний канал
Фото: EPA/UPG

На півночі Косова внаслідок вибуху пошкоджень зазнав канал, який забезпечує воду для двох вугільних електростанцій, що виробляють практично всю енергію частково визнаної країни.

Як пише Reuters, прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що це був "терористичний акт з метою знищення критичної інфраструктури", звинувативши в інциденті Сербію. Президент частково визнаної республіки Вйоса Османі теж поклав провину за вибух на Белград, а конкретно на "сербські кримінальні угруповання". Доказів вони не надали.

Якщо пошкодження не вдасться усунути до ранку суботи, Косову загрожують проблеми з електропостачанням. Також у столиці Пріштіні можуть виникнути перебої з водозабезпеченням.

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