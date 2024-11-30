Британський парламент підтримав у першому читанні закон про асистовану смерть

Перший крок до легалізації, яка роками викликала жваву дискусію в суспільстві.

Палата громад парламенту Сполученого Королівства провела перше за понад десятиліття попереднє голосування щодо легалізації процедури асистованої смерті для невиліковних хворих. Вперше ця ініціатива знайшла підтримку більшості.

Як пише BBC, 330 депутатів висловилися за те, щоб британці, яким лікарі прогнозують смерть упродовж пів року, мали змогу прискорити цей процес за допомогою медперсоналу. 275 парламентарів проголосували "проти".

Усі політсили надали своїм представникам право вільного голосу без дотримання чіткої партійної лінії. Серед лейбористів прихильників законопроєкту виявилося більше, натомість консервативна опозиція переважно не підтримала документ.

"За" голосували нинішній та колишній прем'єри Кір Стармер та Ріші Сунак, "проти" - нова лідерка консерваторів Кемі Баденох. Але загалом жінки активніше висловлювалися за асистовану смерть.

Попереду у документу тривалі місяці дебатів. Для його перетворення на закон потрібна згода обох палат парламенту.